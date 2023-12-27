Восьмилетний россиянин Шогджиев одержал вторую победу на ЧМ по быстрым шахматам

Восьмилетний российский шахматист Роман Шогджиев одержал вторую победу на чемпионате мира по быстрым шахматам, который в эти дни проходит в узбекистанском Самарканде.

Шогджиев одолел белыми фигурами 25-летнего гроссмейстера из Норвегии Юхана-Себастьяна Кристиансена.

В прошлом матче Шогджиев одолел гроссмейстера из Узбекистана Жахонгира Вахидова.

Всего в чемпионате мира по рапиду и блицу участвуют 60 россиян. Общий призовой фонд составляет $1 млн. В прошлом году оба чемпионата мира выиграл Магнус Карлсен из Норвегии.

В 2022 году Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Шогджиев является победителем первенства мира среди детей не старше восьми лет.

Ранее Шогджиев победил 28-летнего чемпиона шахматной Олимпиады.