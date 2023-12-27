Экс-министр спорта призвал шпажиста Биду ответить за нарушение закона

Бывший министр спорта РФ, олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по фехтованию Павел Колобков высказался об отъезде в США шпажистов Сергея и Виолетты Бида. В комментарии ТАСС он назвал это глупым поступком.

«Эта новость была ожидаемой. Я не очень понимаю, о чем думал Бида — взрослый человек, не ребенок, понимал, что будет законная реакция, они принимали присягу. Если ты хочешь куда-то уехать — у нас свободная страна. Но он закон нарушил и должен отвечать», — сказал Колобков.

Супруги Бида объявлены в розыск в России. Им грозит до 10 лет тюрьмы за самовольное оставление места службы. Колобков заметил, что теперь в любой стране мира будут просить об их задержании и выдаче. Он признался, что был шокирован поступком спортсменов.

Сергей Бида — шпажист, серебряный призер Олимпийских игр в Токио — 2020 в командном турнире, трехкратный чемпион Европы (тоже в командных соревнованиях) и двукратный призер чемпионатов мира (брал серебро в индивидуальных соревнованиях и бронзу — в командной шпаге).

Виолетта Бида (в девичестве — Храпина) является серебряным призером чемпионата мира 2019 года в командной шпаге, а также принимала участие в Олимпиаде в Токио — 2020, но не завоевала там медалей.

В 2023 году супруги переехали в США и с тех пор проживают в Калифорнии, продолжая спортивную карьеру. Они являются атлетами и тренерами Academy of Fencing Masters в городе Сан-Хосе.

Известно, что до отъезда Сергей Бида являлся членом спортивного общества «Динамо» и прапорщиком Росгвардии. В свою очередь, его супруга была действующей военнослужащей в ЦСКА.

Ранее Тихонов назвал уехавших в США фехтовальщиков предателями России.