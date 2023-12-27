Валиева перечислила качества Тутберидзе, которыми хотела бы обладать

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева высказалась о своем тренере Этери Тутберидзе. В интервью изданию Womanhit она назвала качества наставника, которыми хотела бы обладать.

«У Этери Георгиевны можно поучиться стойкости характера, уверенности в себе. Она умеет подойти к ситуации с холодной головой. Вот этими качествами мне хотелось бы обладать, потому что порой я воспринимаю все излишне эмоционально. Этери Георгиевна и вся ее команда — это люди, которые довели меня до вершины. Не будь их, возможно, не было бы той спортсменки Камилы Валиевой, которой я стала. Так что большое им спасибо!» — заявила Валиева.

На чемпионате России, состоявшемся на минувшей неделе, Валиева стала третьей. Фигуристка в произвольной программе упала с четверного тулупа. Победу на турнире одержала другая ученица Тутберидзе — Аделия Петросян. Второе место — у ученицы Евгения Плющенко Софьи Муравьевой. После короткой программы Валиева была лидером, опережая Петросян почти на три балла.

В сезоне-2023/24 Валиева стала первой на этапе Гран-при России в Москве и заняла четвертое место на этапе в Казани.

Валиева — чемпионка Европы — 2022, олимпийская чемпионка — 2022 в командном турнире. При этом она стала участницей допингового скандала после того, как во время Олимпиады в Пекине стало известно, что ее проба дала положительный результат на запрещенный препарат.

Ранее Валиева объяснила, почему продолжает карьеру.