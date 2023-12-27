Фетисов назвал основную задачу Ковальчука в «Спартаке»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об игре чемпиона Олимпиады — 2018, двукратного чемпиона Ильи Ковальчука за «Спартак». В интервью «СЭ» он порадовался голам форварда и выразил мнение, что Ковальчук настроен на борьбу в Кубке Гагарина.

«Рад, что Илья забивает, это его главная задача! Думаю, что «Спартак» будет увереннее играть по мере того, как Ковальчук наберет игровую форму. Это вещь, приобретаемая за счет опыта. Думаю, что он потихоньку будет готовиться к Кубку Гагарина, это его основная задача. Вроде бы все идет по плану», — считает Фетисов.

Ковальчук не выступал в последние два года, но решил возобновить карьеру, чтобы помочь «Спартаку», воспитанником которого является. При этом нападающий не выступал за взрослую команду красно-белых на высшем уровне в России, в юном возрасте отправившись в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в выбравшую его под первым номером на драфте «Атланту Трэшерз».

В 2021 году в составе омского «Авангарда» Ковальчук стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и решил приостановить свою деятельность как игрока. В Национальной хоккейной лиге Ковальчук выступал за «Атланту», «Нью-Джерси Девилз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс».

Ранее Ковальчук забил во втором матче КХЛ подряд.