Джокович признан спортсменом года в Европе

Сербский теннисист Новак Джокович признан лучшим спортсменом по итогам 2023 года в Европе. Об этом сообщает Польское агентство печати (PAP).

Награду победителю PAP вручает по результатам опроса среди европейских информационных агентств. Также объявлено, кого Джокович обошел в голосовании.

«В голосовании 21 информационного агентства Джокович, который в уходящем году выиграл три из четырех турниров Большого шлема и Итоговый турнир АТР, набрал 178 очков, опередив на 28 баллов чемпиона «Формулы-1» голландца Макса Ферстаппена и получившего 92 балла рекордсмена мира по прыжкам с шестом шведа Армана Дюплантиса», — говорится в сообщении.

36-летний Джокович завершил сезон на первом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На второй строчке расположился представитель Испании Карлос Алькарас. Тройку замкнул россиянин Даниил Медведев.

Джокович является рекордсменом по титулам на турнирах Большого шлема (24) и серии «Мастерс» (40), а также по числу побед на итоговых турнирах ATP (7).

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