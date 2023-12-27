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Ловчев отказался называть патриотами атлетов, выступающих в нейтральном статусе

Экс-игрок Ловчев: мне милее позиция, что мы никуда не поедем без флага и гимна

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев рассказал о своем отношении к российским спортсменам, которые готовы выступать на международных стартах в нейтральном статусе, как того требуют Международный олимпийский комитет (МОК) и международные федерации. Его слова приводит Sport24.

«Я буду относиться к ним как к русским ребятам, если они не предадут страну. Не стану таких спортсменов осуждать, но патриотами их не назову. Мне милее позиция, что мы никуда не поедем без [российского] флага и гимна! Вот эту позицию я уважаю», — сказал Ловчев.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный осудил решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских атлетов на Олимпиаду. Также он заявил, что решение по участию Украины в соревнованиях будет приниматься позднее.

Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов. В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Ранее Роман Костомаров затруднился ответить на вопрос о выступлении в нейтральном статусе.

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