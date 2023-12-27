Валиева объяснила, почему продолжает карьеру

Российская фигуристка Камила Валиева, рассуждая о продолжении своей карьеры, заявила, что просто хочет продолжать заниматься любимым делом, которому посвятила свою жизнь. Ее слова приводит РИА Новости.

«Наверное, что-то есть внутри меня, какой-то стержень, который, возможно, я сама не осознаю. Конечно, был момент, когда опускались руки. Но тогда помогала любовь к своему делу, поддержка тренеров, родных, друзей. Особенно это помогает, когда от тебя не отворачиваются в трудный момент», — заявила Валиева.

На чемпионате Валиева стала третьей. Фигуристка в произвольной программе упала с четверного тулупа. Победу на турнире одержала другая ученица Тутберидзе — Аделия Петросян. Второе место у Софьи Муравьевой (ученица Евгения Плющенко). После короткой программы Валиева была лидером, опережая Петросян почти на три балла.

В сезоне-2023/24 Валиева стала первой на этапе Гран-при России в Москве и заняла четвертое место на этапе в Казани.

Валиева — чемпионка Европы — 2022, олимпийская чемпионка — 2022 в командном турнире. При этом она стала участницей допингового скандала после того, как во время Олимпиады в Пекине стало известно, что ее проба дала положительный результат на запрещенный препарат.

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