Лещенко посоветовал российскому футболисту «Динамо» уезжать в Израиль

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился мнением о возможном переходе полузащитника московского клуба Даниила Лесового в «Маккаби» из Хайфы, заявив, что такими шансами надо пользоваться. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я приветствую такие варианты всегда. Он там окрепнет и будет играть на другом уровне. Наш футбол внутри страны, а «Маккаби» все-таки играет на международной арене, поэтому человек будет расти. Я считаю, что если есть перспективы роста, то он должен их использовать», — сказал Лещенко.

Лесовой выступает за «Динамо» с 2020 года. До этого полузащитник защищал цвета тульского «Арсенала» и второй команды «Зенита». Он прошел молодежные команды сине-бело-голубых и киевского «Динамо». Лесовой выступал за молодежную сборную Украины до 17 лет, а затем играл за сборную России U-20 и U-21. В 2020 году он был впервые вызван в сборную России, но на поле не выходил.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Лесовой провел восемь матчей, не совершив результативных действий.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее отсутствие явного лидера в РПЛ назвали плюсом для футбола.