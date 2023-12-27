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Олимпийский чемпион предложил Трусовой записать совместный трек

Чемпион Игр Галлямов предложил фигуристке Трусовой записать песню

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Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в командном турнире Александр Галлямов обратился к серебряной призерке Игр Александре Трусовой с предложением записать совместный трек. Его слова приводит «Матч ТВ».

«И вообще, Санчелла, давай со мной на фит? Я подтяну флоу, а ты залетишь на припев! <...> При встрече попрошу на камеру повторить мой порыв души в Челябинске. Пускай мой текст зачитает, как «Стэна». Думаю, что у нее получится. Саня, не Эминем ты, но твой путь (завидую твоим 200 тысячам подписчиков в телеге) заслуживает только уважения. В общем, Королева Квадов, жду новых песен, готовлю комменты», — заявил Галлямов.

19 декабря фигуристка выпустила новый трек под названием «Я не кукла». Песню Трусова записала вместе со своими лучшими подругами — фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной. Это вторая песня фигуристки, в июне 2023 года Трусова опубликовала клип на композицию «Два крыла» на свой 19-й день рождения.

После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне-2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй. Сезон-2023/24 фигуристка пропускает.

Галлямов выступает в парном катании с Анастасией Мишиной. Пара вместе завоевала золото чемпионата мира, европейского первенства, а также золотые олимпийские медали в 2022 году вместе со сборной России. На минувшем чемпионате России — 2024 они стали первыми.

Ранее Анастасия Волочкова назвала фигуристку Трусову «чудом чудесным».

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