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Команда G2.iG сразится за приз в миллион долларов на «Играх Будущего» в Казани

На «Играх Будущего» в Казани выступит сильнейшая китайская команда по Dota 2

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Elaine Thompson/AP

Участником первого международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего-2024» в Казани станет один из самых титулованных клубов Китая по Dota 2 — G2.iG. Команда будет бороться за призовой фонд в размере $1 млн в дисциплине фиджитал MOBA. Об этом сообщили организаторы турнира.

G2.iG — китайская киберспортивная команда по Dota 2, которая была сформирована в 2023 году из Invictus Gaming в партнерстве с G2 Esports. В 2012 году Invictus Gaming одержали победу на главном киберспортивном турнире по Dota 2 The International, тогда за первое место команда получила $1 млн. В последующие годы Invictus Gaming входила в топ-8 The International еще трижды.

В ростер G2.iG вошли игроки, которые за свою карьеру в сумме выиграли $7 млн призовых. Капитан команды Яп xNova Цзянь Вэй в составе китайской LGD занимал 2-е и 3-е места на The International.

Он же имеет опыт побед в России — в 2018 году выиграл московский Epicenter XL.

В турнире по Dota 2 на «Играх Будущего», который пройдет с 19 по 25 февраля, примут участие 16 команд. Ранее о намерении приехать в Казань заявила другая топовая китайская команда — LGD Gaming.

Игры Будущего — международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Технологическим партнером турнира выступает VK Play. В первом турнире «Игр Будущего», который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, примут участие более 260 опытных команд и более 2 тыс. спортсменов из разных стран в 21 инновационных дисциплинах.

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