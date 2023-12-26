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Тарасова выбрала спортсмена года в России

Тарасова назвала Костомарова спортсменом года в России

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что Роман Костомаров является лучшим спортсменом России в уходящем году. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я назову Романа Костомарова. Он победил в борьбе за жизнь», — сказала Тарасова.

Костомаров является олимпийским чемпионом 2006 года в танцах на льду вместе с Татьяной Навкой. Также он дважды выигрывал золото чемпионатов мира, и трижды — чемпионатов Европы.

В 2007 году Костомаров был награжден Орденом дружбы за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

Ранее сообщалось, что Навка и Костомаров могут выступить под песню Шамана.

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