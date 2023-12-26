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Российского футболиста клуба РПЛ призвали идти торговать на рынок

Агент Селюк об Игнатьеве: раненый лось, его пихают из команды в команду

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что нападающему «Сочи» Ивану Игнатьеву нужно перейти в более слабый чемпионат. Об этом он заявил РИА Новости.

«Игнатьев сейчас может взять палатку на рынке и чем-то торговать. Если серьезно, он прошел по всем командам, но я советую ему пойти в слабый чемпионат и начать забивать. Ему важно вернуть себе уверенность. Когда это случится, то он сможет вернуться. Сейчас получается, что это раненый лось. Ведь его пихают из команды в команду не из-за футбольных качеств, а просто получая деньги», — сказал Селюк.

Игнатьев в июне 2023 года на правах свободного агента перешел в «Сочи». До этого он выступал за «Локомотив», «Крылья Советов», «Рубин» и «Краснодар».
В текущем сезоне форвард провел в чемпионате России 12 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Сочи» с 11 очками занимает последнее место в турнирной таблице.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее экс-игрок сборной России рассказал, что «Локо» надо сделать с Дзюбой после его выходки.

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