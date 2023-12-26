Нового спортивного директора «Спартака» назвали проходимцем

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев критично высказался о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора красно-белых и заявил, что эту должен должен был занять Олег Романцев. Его слова приводит «Советский спорт».

«Честно, я ни его, ни предыдущего не знаю. Очередной проходимец. Я не могу понять только одного: почему Романцева не пригласить в команду, не сделать его советником, наставником, спортивным директором еще кем-то, чтобы сюда не приезжали иностранные специалисты? У меня с ним сложные отношения, но он десять лет выигрывал чемпионство, он как никто достоин занять какую-либо должность», — заявил Ловчев.

22 декабря «Спартак» объявил о том, что новым спортивным директором клуба станет Амарал. Последним местом работы португальского специалиста была лиссабонская «Бенфика». Он приступит к работе на новой должности с 1 января 2024 года. Амарал до «Спартака» не работал спортивным директором. В «Бенфике» он трудился в должности скаута.

Красно-белые под руководством Гильермо Абаскаля заняли пятое место в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 30 очков за 18 туров, на восемь баллов отстав от лидирующего «Краснодара» и на шесть — от чемпиона страны санкт-петербургского «Зенита». При этом команда вышла в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места из группы с тем же «Краснодаром» и занимающим третье место московским «Динамо».

Ранее Александр Мостовой заявил, что ему все равно на назначение Амарала в «Спартак».