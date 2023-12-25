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Футболист «Спартака» женился

Полузащитник «Спартака» Пруцев сыграл свадьбу со своей избранницей

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prutsev7/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

23-летний полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев и его спутница Наталья стали мужем и женой. Фотографии со свадьбы футболист опубликовал в своих социальных сетях.

Гости на свадьбе исполнили песню певицы Максим «Знаешь ли ты».

Пруцев выступает за «Спартак» с января 2022 года. До этого полузащитник играл за «Крылья Советов», «Сочи» и «Чертаново», футбольную школу которого он закончил. Пруцев прошел юношеские и молодежные сборные России. В 2022 году он был вызван Валерием Карпиным в основную команду. Дебют полузащитника пришелся на матч с Ираном в марте 2023 года.

В текущем сезоне Пруцев сыграл в чемпионате России 11 матчей, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что российский футболист «Динамо» может перейти в клуб из Израиля.

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Футбол. Чемпионат России
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