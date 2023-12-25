Сменившую гражданство российскую фигуристку признали спортсменкой года в новой стране

Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова была признана лучшей спортсменкой Грузии в 2023 году. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Грузии (GNOC).

В 2023 году Губанова выиграла чемпионат Европы в женском одиночном катании. Второй стала Луна Хендрикс, третьей — Кимми Репонд. Это золото стало первым для Грузии на турнире подобного уровня. Также экс-россиянка стала 14-й на чемпионате мира.

В 2021 году Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила Губановой сменить российское спортивное гражданство на грузинское и выступать за сборную этой страны.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последним крупным для них турниром стали Олимпийские игры в Пекине.

Ранее Ольга Бузова выбрала лучшего спортсмена года в России.