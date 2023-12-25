Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сменившую гражданство российскую фигуристку признали спортсменкой года в новой стране

Экс-российская фигуристка Губанова стала спортсменкой года в Грузии

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова была признана лучшей спортсменкой Грузии в 2023 году. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Грузии (GNOC).

В 2023 году Губанова выиграла чемпионат Европы в женском одиночном катании. Второй стала Луна Хендрикс, третьей — Кимми Репонд. Это золото стало первым для Грузии на турнире подобного уровня. Также экс-россиянка стала 14-й на чемпионате мира.

В 2021 году Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила Губановой сменить российское спортивное гражданство на грузинское и выступать за сборную этой страны.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последним крупным для них турниром стали Олимпийские игры в Пекине.

Ранее Ольга Бузова выбрала лучшего спортсмена года в России.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами