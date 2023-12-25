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Ветеран «Спартака» о Карпине: ты что лепишь-то?

Ловчев об игроках сборной России: проще вообще не играть, лежать и не двигаться

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина за вызов в национальную команду большого числа игроков. Его слова передает «Советский спорт».

«Меня немного смущает стратегия Валерия Георгиевича. Вот он недавно написал: «Если бы игрок получил травму, то меня бы не понял ни один тренер футбольной команды». Ну тогда проще уж вообще не играть, не ходить по улице, лежать и не двигаться и то потолок может обвалиться. Ты что лепишь-то? Ты ратуешь за то, чтобы они приезжали в сборную и не получали травмы. Ну тогда не приезжайте, травм и не будет», — сказал Ловчев.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в РФС рассказали, о чем постоянно просят Карпина.

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