Чемпионка ОИ: мы продолжаем готовиться к соревнованиям в обычном режиме

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и болельщица московского «Спартака» Ангелина Мельникова в интервью «Газете.Ru» заявила, что не в курсе о том, что Олимпийский комитет России (ОКР) не будет финансировать подготовку нейтральных спортсменов к Играм в Париже.

О том, что ОКР не будет спонсировать нейтральных атлетов, 8 декабря сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

«У меня нет такой информации, честно говоря, я об этом не слышала. Мы продолжаем тренироваться в обычном режиме и готовиться к соревнованиям», — заявила спортсменка.

В Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро.

На чемпионате мира в 2021 году Мельникова завоевала золото в многоборье. Также в ее активе три серебряных и три бронзовых награды мировых первенств. Россиянка является трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.

Ранее Ангелина Мельникова объяснила, почему стала реже ходить на «Спартак».