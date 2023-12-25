Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Салихова: за два года в «Спартаке» я выиграла все, что было возможно

Салихова заявила, что не хочет возвращаться в футбол после ухода из «Спартака»

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Зарема Салихова, жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о том, хотела ли она вернуться к руководству футбольным клубом. Ее слова передает Metaratings.ru.

«Если бы я хотела заниматься футболом, то никогда не оставила бы «Спартак». За два года в клубе я выиграла все, что было возможно на тот момент: «серебро» и Кубок России. После международного отстранения российских клубов моя мечта о победах в европейских соревнованиях стала несбыточной. А без мечты футболом нельзя заниматься», – заявила Салихова.

Зарема Салихова входила в совет директоров «Спартака» в 2021 году, однако покинула его после назначения португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера красно-белых.

«Спартак» занял пятое место в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 30 очков за 18 туров. Москвичи на восемь баллов отстают от лидирующего «Краснодара».

РПЛ отправилась на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. «Спартак» отправится на выезд к петербургскому «Зениту».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Губерниев заступился за Дзюбу, спевшего песню фанатов «Зенита».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами