Россиянин попал в топ-3 вратарей группового этапа Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список лучших вратарей группового этапа Лиги Европы по количеству сейвов.

Первое место в рейтинге занял бразилец Вана из кипрского «Ариса». В его активе 30 сейвов в шести матчах. На втором месте идет сербский голкипер польского «Ракува» Владан Ковачевич (27, шесть), топ-3 замыкает россиянин Андрей Лунев (23, шесть), представляющий азербайджанский «Карабах».

Топ-10 вратарей Лиги Европы по количеству сейвов:

Вана («Арис» Лимасол) – 30 (6);

Владан Ковачевич («Ракув») – 27 (6);

Андрей Лунев («Карабах») – 23 (6);



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