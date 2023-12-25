Россиянин попал в топ-3 вратарей группового этапа Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список лучших вратарей группового этапа Лиги Европы по количеству сейвов.
Первое место в рейтинге занял бразилец Вана из кипрского «Ариса». В его активе 30 сейвов в шести матчах. На втором месте идет сербский голкипер польского «Ракува» Владан Ковачевич (27, шесть), топ-3 замыкает россиянин Андрей Лунев (23, шесть), представляющий азербайджанский «Карабах».
Топ-10 вратарей Лиги Европы по количеству сейвов:
- Вана («Арис» Лимасол) – 30 (6);
- Владан Ковачевич («Ракув») – 27 (6);
- Андрей Лунев («Карабах») – 23 (6);
4–5. Кьел Схерпен («Штурм») – 22 (6);
6–7. Петер Виндаль-Йенсен («Спарта» Прага») – 21 (6);
6–7. Джек Батленд («Рейнджерс») – 21 (6);
8. Шариф Кеуф («Маккаби» Хайфа) – 20 (5);
9. Антони Морис («Юнион») – 18 (6);
10–16. Петер Абрахамсон («Хеккен») – 17 (6);
10–16. Тобиас Лаваль (ЛАСК) – 17 (6);
10–16. Гийом Рест («Тулуза») – 17 (6);
10–16. Оливер Петерсен («Мольде») – 17 (5);
10–16. Пау Лопес («Марсель») – 17 (5);
10–16. Матей Коварж («Байер») – 17 (5).
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