Тренер «Наполи» возвращался домой с выездного матча на такси

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццари был вынужден возвращаться с выездного матча против «Ромы» в Неаполь на такси, передает La Republica.

Маццари слишком долго ждал послематчевого интервью, и клубный автобус уехал без него. Тренер был вынужден добираться до Неаполя из Рима на такси. Расстояние между городами составляет 220 км.

«Рома» победила со счетом 2:0. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. За 15 минут до финального свистка счет в матче открыл Лоренцо Пеллегрини. Уже в компенсированное время Ромелу Лукаку удвоил преимущество столичной команды.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Рома» занимает шестое место, набрав 28 очков. «Наполи» располагается на седьмой строчке, имея в активе 27 баллов. На первой строчке идет миланский «Интер», имея в активе 44 балла. На четыре балла от «Интера» отстает туринский «Ювентус» (40). Замыкает тройку сильнейших «Милан» (33).

В следующем туре «Рома» сыграет с «Ювентусом», «Наполи» встретится с «Монцей».

Ранее экс-советник Федуна обвинил Моуриньо в нестабильности «Ромы».