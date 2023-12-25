Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тренер «Наполи» возвращался домой с выездного матча на такси

Тренер «Наполи» Маццарри возращался с выездного матча в Риме на такси

close
100%
Alberto Lingria/Reuters

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццари был вынужден возвращаться с выездного матча против «Ромы» в Неаполь на такси, передает La Republica.

Маццари слишком долго ждал послематчевого интервью, и клубный автобус уехал без него. Тренер был вынужден добираться до Неаполя из Рима на такси. Расстояние между городами составляет 220 км.

«Рома» победила со счетом 2:0. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. За 15 минут до финального свистка счет в матче открыл Лоренцо Пеллегрини. Уже в компенсированное время Ромелу Лукаку удвоил преимущество столичной команды.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Рома» занимает шестое место, набрав 28 очков. «Наполи» располагается на седьмой строчке, имея в активе 27 баллов. На первой строчке идет миланский «Интер», имея в активе 44 балла. На четыре балла от «Интера» отстает туринский «Ювентус» (40). Замыкает тройку сильнейших «Милан» (33).

В следующем туре «Рома» сыграет с «Ювентусом», «Наполи» встретится с «Монцей».

Ранее экс-советник Федуна обвинил Моуриньо в нестабильности «Ромы».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами