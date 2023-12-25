Стала известна сумма, за которую Рэтклифф приобрел акции «Манчестер Юнайтед»

Председатель совета директоров INEOS сэр Джим Рэтклифф приобрел 25% акций английского «Манчестер Юнайтед» за €824 млн. Об этом сообщил аккаунт UtdPlug в соцсетях.

Эту сумму Рэтклифф заплатил шестерым братьям и сестрам Глэйзер.

Рэтклифф инвестирует €300 млн долларов в инфраструктуру стадиона «Олд Траффорд», из которых €200 млн будут выплачены после закрытия сделки, а еще 100 млн — к концу 2024 года. Компания Ineos получит право управлением футбольной деятельностью «Юнайтед».

До этого манкунианцами единолично владели Джоэл и Аврам Глэйзеры, купившие «МЮ» в 2005 году за 1,34 млрд долларов.

В текущем сезоне Английский премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» после 18 туров набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Красные дьяволы» не смогли преодолеть групповой этап Лиги чемпионов и теперь сыграют в плей-офф Лиги Европы. Лидирует в чемпионате Англии лондонский «Арсенал», имея в активе 40 очков.

В следующем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Астон Виллой». Встреча состоится 26 декабря.

Ранее Андрей Канчельскис рассказал, будет ли уволен Эрик тен Хаг с поста главного тренера «МЮ».