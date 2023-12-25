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Тренер Балахнин: у «Пари НН» не так много мастерства

Экс-тренер «Ростова» Балахнин: у «Пари НН» не так много мастерства

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ПФК ЦСКА

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин объяснил отсутствие побед в гостях в первой части Российской премьер-лиги (РПЛ) у «Пари НН» тем, что у команды не так много мастерства, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Это больше домашняя команда, эмоциональная. Это и по тренеру видно. Мастерства не так уж много, но за счет драйва дома, при своих болельщиках, которые заводили, они показывали себя лучше», — сказал Балахнин.

В турнирной таблице чемпионата России «Пари НН» занимает девятое место, набрав 24 очка. В следующем туре подопечные Юрана сыграют с воронежским «Факелом». Игра состоится в начале марта.

«Краснодар» расположился на первом месте турнирной таблицы, набрав 38 баллов. «Быки» опережают петербургский «Зенит» на два очка. На третьем месте идет московское «Динамо» (31).

В прошлом сезоне чемпионата России нижегородцы заняли 13-е место. Победителем РПЛ стал «Зенит».

Ранее футболиста клуба РПЛ обманули мошенники.

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