Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ловчев: Федун мог бы потратить деньги не на Зарему, а на стадион «Спартака»

Экс-футболист Ловчев: Федун мог бы потратить деньги не на Зарему, а на стадион

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что бывший владелец клуба Леонид Федун мог бы потратить деньги не на свою жену Зарему Салихову, а на строительство крыши на домашнем стадионе красно-белых, передает Sport24.

«Почему к чемпионату мира мы построили только один стадион с крышей? Федун, который руководил «Спартаком» в то время, мог бы потратить деньги не на Зарему, а на крышу стадиона. Так было бы лучше», — сказал Ловчев.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). На четвертом месте располагается московский «Локомотив» (31).

Ранее сообщалось, что российский футболист «Спартака» может перейти в зарубежный клуб.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами