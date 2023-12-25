Ловчев: Федун мог бы потратить деньги не на Зарему, а на стадион «Спартака»

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что бывший владелец клуба Леонид Федун мог бы потратить деньги не на свою жену Зарему Салихову, а на строительство крыши на домашнем стадионе красно-белых, передает Sport24.

«Почему к чемпионату мира мы построили только один стадион с крышей? Федун, который руководил «Спартаком» в то время, мог бы потратить деньги не на Зарему, а на крышу стадиона. Так было бы лучше», — сказал Ловчев.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). На четвертом месте располагается московский «Локомотив» (31).

Ранее сообщалось, что российский футболист «Спартака» может перейти в зарубежный клуб.