Медведева снялась в музыкальном клипе

Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в съемках музыкального клипа блогера и певицы Кати Адушкиной.

Опубликованная на YouTube-канале Адушкиной песня называется «Сильные девочки». Плачущая в кадре Медведева стала одной из восьми приглашенных участниц клипа, которые также известны в сфере видеоблогинга.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно спорту выступала в шоу «Ледниковый период».

Сейчас Медведева ведет свой YouTube-канал, где приглашает звездных гостей на интервью. Проект получил название «БеС Комментариев».

Ранее Медведева сравнила переезд в Канаду с шагом в бездну.