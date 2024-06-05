«Крики, оры, драки»: соседи — о семье из Адыгейска, где из-за побоев умер трехлетний ребенок

В Адыгейске трехлетняя девочка умерла после избиений родителями. Соседка семьи Марина (имя изменено) рассказала «Газете.Ru», что часто слышала крики из их квартиры и предполагала, что детей бьют. Женщина отметила, что вызывала участкового, однако остальные соседи «ничего не слышали», поэтому ее показания не сыграли роли.

«Я живу с ними через стенку. В моем окружении нет ни одного человека, которому я не жаловалась бы на эту семью, на эту женщину: на крики, оры, драки. Я предполагала, что она била детей, но чтобы настолько, никто даже не думал. Ни разу я не слышала детского плача. Я не знаю, что она ей делала, может, кляп в рот вставляла, может, заклеивала ротик. Мы слышали, как старший мальчик один раз орал как будто ребенка режут: «Мамочка, умоляю, не надо». Если внешне, абсолютно обычная семья. Нет такого, что были пьяные дебоши, что выглядели как наркоманы. Выводила она только старших мальчиков. Соседи видели мельком пару раз вот с этой девочкой, но еще прохладно было — кофточки с длинным рукавом, курточки, побоев мы не замечали. Я вызывала лично участкового. Наверное, это моя ошибка, так как мы знакомы, я звонила участковому на личный номер, а не в дежурку. Участковый выехал, опросил соседей их подъезда. Все соседи сказали, что ничего не видели, ничего не слышали. Мои слова не сыграли абсолютно никакой роли», — сказала она.

Марина подчеркнула, что мать забрала свою родную дочь, от которой отказалась при рождении, из дома малютки только в марте 2024 года. Женщина думает, что ребенка забрали домой из-за пособий.

«Старшие два мальчика точно жили с ней. Мы их видели за пять лет, что она там живет, регулярно. Эту девочку она забрала из дома малютки два месяца назад. Лично мое мнение, что она ее забирала просто ради пособий. Я знаю, что бабушка мальчиков по их отцу пыталась их забрать, она ей не отдавала. Дети абсолютно нормальные, чистые, и дома у них чисто, все нормально. Только непонятно, почему они ребенка довели до такого состояния», — посетовала она.

По словам женщины, у отца девочки есть еще дети от другой женщины, которых он никогда не бил.

«Вчера мы разговаривали неофициально с бывшей женой этого мужчины. Она говорит, что с ним жила 12 лет, у нее от него трое детей, и он не мог этого сделать. Ни жену он не бил, ни детей, а тут взял и истязал ребенка. Почему-то он вину берет на себя. Все мы уверены в том, что это мама. У нее не все в порядке с головой, женщина устраивала скандалы во дворе с мужем. Человек неадекватен, она вечно орет», — добавила Марина.

4 июня Telegram-канал Kub Mash сообщил, что в Адыгейске родителей подозревают в нанесении смертельных травм трехлетней девочке. По предварительной информации, ребенок умер после падения с лестницы с четвертого этажа, однако на его теле нашли большое количество ожогов, синяков и ссадин.

Отец погибшей уже взял вину на себя, его арестовали. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители проверят и мать ребенка.

Позднее канал уточнил, что девочку забили ложкой для обуви и кабелем от телевизора — ее доставили в больницу с многочисленными тупыми травмами и разрывами внутренних органов, но спасти ребенка врачи не смогли. Орудия убийства со следами крови изъяли правоохранители.

Ранее россиянин девять лет истязал собственных детей и отправился в колонию на 11,5 лет.