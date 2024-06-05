Взрывы произошли в подконтрольном украинским властям городе Херсоне. Об этом сообщает телеканал «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов.

«В Херсоне слышны взрывы», — отмечается в сообщении.

Утром 5 июня также стало известно, что промышленный объект поврежден в Полтавской области Украины.

Кроме того, инфраструктурный объект и линия электропередачи повреждены в Днепропетровской области на юго-востоке Украины.

Перед этим на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для украинской армии.