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Водонаева назвала критерии серьезных отношений

Блогерша Водонаева назвала ответственность критерием серьезных отношений

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VODA/Telegram

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева назвала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) критерии серьезных отношений.

Водонаева заявила, что в подобных отношениях важна равносильность партнеров по многим показателям. Телеведущая уверена, что ни о какой серьезности не может идти речи, пока она самостоятельно решает свои вопросы. Последним пунктом блогерша назвала ответственность.

Водонаева была замужем дважды. Первым ее супругом стал бизнесмен Алексей Малакеев. В 2010-м у них родился сын Богдан. Пара развелась в 2013 году. В 2018-м ведущая связала себя узами брака с музыкантом Алексеем Комовым, но рассталась с ним через год.

Водонаева не рассказывает о своей личной жизни. С 2019 года она перестала давать какие-либо комментарии о своих романах.

В феврале телеведущая призналась, что не хочет выходить замуж в третий раз. Она объяснила, что не пойдет под венец даже за «достойного» мужчину. По словам Водонаевой, в ее картине мира эти понятия не взаимосвязаны. Блогерша заявила, что «сама по себе». Ей комфортно с таким же самодостаточным человеком, как и она.

Ранее Алена Водонаева пристыдила Мамаева из-за нового иска к бывшей жене.

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