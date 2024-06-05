Под обстрел попало село в Белгородской области

Под обстрел попало село в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом сообщило МЧС региона в Telegram-канале.

«РСЧС: Ведется обстрел Краснояружский район, с. Вязовое. Спуститесь в подвал (укрытие)», — говорится в сообщении.

Вечером 4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе Шебекино три человека пострадали в результате обстрела со стороны украинских военных служебного автобуса, в котором ехали сотрудники сельскохозяйственного предприятия.

До этого украинский беспилотник атаковал движущийся по дороге автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.

В результате взрыва водитель не пострадал и смог потушить возникшее возгорание собственными силами. У автомобиля был поврежден кузов и выбиты стекла.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.