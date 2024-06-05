Украина ответила на предложение КНР о мирном саммите с участием России

МИД Украины пригласил коллег из Китая участвовать в швейцарском саммите по «формуле мира» президента Владимира Зеленского. Заявление опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства Украины.

В украинском ведомстве отметили, что участие в саммите представителя КНР может стать хорошей возможностью для внесения вклада в «достижение мира в Украине».

В МИД добавили, что лишь Украина «должна определять, каким должен быть мир». Также Киев упрекнул Пекин в регулярных встречах лидеров Китая и России.

До этого министерство иностранных дел Украины приняло во внимание заявление главы МИД КНР Ван И о том, что мирную инициативу Китая поддерживают более 20 стран. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что на следующей неделе в Швейцарии пройдет встреча, где «все страны, искренне стремящиеся к восстановлению мира, должны работать вместе над его успешным проведением, а не прилагать усилия, чтобы подорвать саммит».

Ранее сообщалось, что Китай готов ускорить подготовку к «настоящей» мирной конференции по Украине.