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Бежавший из Польши экс-судья объяснил, почему Интерпол не выдал ордер на его арест

Экс-судья Шмидт: Интерпол не выдал ордер на мой арест, так как дело сфабриковано

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«Tomasz Szmydt/ Томаш Шмидт»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Tomasz Szmydt/ Томаш Шмидт»

Бывший судья Томаш Шмидт, который бежал из Польши в Белоруссию, объяснил, что международный ордер на его арест не стали выдавать из-за того, что дело против него было сфабриковано. Об этом он заявил в разговоре с ТАСС.

»Интерпол должен заниматься поиском настоящих преступников, а не преследовать лиц за их политическую и гражданскую позицию. Мое дело полностью сфабриковано», — объяснил Шмидт.

Юрист добавил, что до сих пор не получил ни одного материала по делу, возбужденному в отношении него на родине. Он считает, что в Польше «больше нет свободы слова», потому что в стране нельзя упоминать Белоруссию и Россию в любом контексте.

4 июня пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Польши Катажина Новак сообщила, что Интерпол отказался выдать ордер на арест судьи Шмидта из-за того, что «он не разрешает обработку данных по своим каналам за действия против безопасности государства, которые считаются политическими преступлениями».

В мае Шмидт уехал в Белоруссию и запросил белорусское гражданство, обвинив польские власти в преследовании и угрозах.

Ранее экс-судья Шмидт заявил, что Польша пообещала США участвовать в войне против России.

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