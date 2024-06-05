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Юрий Чурсин сыграл Игоря Курчатова в сериале про создание атомной бомбы

Актер Юрий Чурсин исполнил роль Игоря Курчатова в сериале «Атом»

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Телеканал «Россия 1»

Актер Юрий Чурсин сыграл физика-ядерщика Игоря Курчатова в новом сериале «Атом», пишет РБК.

Сюжет разворачивается в 1943 году, когда Лаврентий Берия (Гурам Баблишвили) поручает Всеволоду Замятину (Алексей Гуськов) собрать команду ученых для разработки первой советской атомной бомбы. Руководителем проекта назначили именно Курчатова, который попросил добавить к нему в команду ученого Фролова (Илья Малаков), который ранее открыл спонтанное деление ядра, и радиохимика Карпову (Ольга Сутулова), находящуюся в ссылке в Казахстане. Пока в СССР проводят исследования, разведка ищет способ заполучить необходимую информацию за рубежом.

Режиссером проекта выступил Нурбек Эген, премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим» в 2025 году. К составу съемочной группы также присоединились Аня Чиповская, Алексей Кирсанов, Екатерина Климова, Дмитрий Муляр, Наталия Батрак и другие артисты.

«Наш фильм о событиях, происходивших в 40-е годы. Конечно, это вольная интерпретация, но, надеюсь, нам удалось передать дух, волю, настроение, мировоззрение тех людей, которые жили и меняли историю», — заявил Нурбек Эген.

Ранее Дауни-младший заявил о готовности вернуться к роли Тони Старка.

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