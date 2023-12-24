Аршавин рассказал о планах на 2024 год

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в интервью «Газете.Ru» заявил, что не ставит никаких целей на 2024 год.

По его словам, никаких мечт у него также нет.

«Никаких целей нет, ни о чем не мечтаю», — заявил Аршавин.

Аршавин является воспитанником петербургской «Смены». В 1999 году он дебютировал на высшем уровне за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в лиге.

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт. В 2015 году полузащитник поиграл за «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат».

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее Андрей Аршавин назвал главную причину лидерства «Краснодара» в РПЛ.