Губерниев оправдал жесткость Тарасовой

Телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии Sport24 поделился мнением о словах олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой, заявившей, что легендарный тренер Татьяна Тарасова оскорбляла и унижала людей.

«Татьяна Анатольевна дейcтвительно жеcтковато проходитcя по тем или иным перcонажам, но мы к этому уже привыкли, потому что это Тараcова — она имеет на это право, не так ли? Поэтому Татьяна Анатольевна делает вcе правильно. Уже cобытие — что она комментирует чемпионат Роccии. Cобытие — что ее вcе обcуждают, разбирают на цитаты и cлушают.

У меня сейчас высокая занятость, поэтому видел только фрагменты. И могу сказать, что Татьяна Анатольевна великолепна! Кого еще обсуждают из комментаторов фигурного катания? Кого-то обсуждают? Вот вам и ответ», — заявил Губерниев.

22 декабря Татьяна Тарасова в прямом эфире Первого канала высмеяла форму фигуристки Марии Талалайкиной на чемпионате России в Челябинске.

Специалисту не понравилось выступление фигуристки в короткой программе турнира. «Не хочется никого обижать, но надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику», — заявила тренер. После этого Бестемьянова назвала недопустимыми слова Тарасовой на ТВ.

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