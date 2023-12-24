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Россиянин признан первой звездой недели в НХЛ

В НХЛ признали форварда «Миннесоты» Капризова первой звездой недели

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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов назван первой звездой минувшей игровой недели регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

26-летний россиянин заработал семь очков (четыре шайбы и три результативные передачи) в четырех матчах. Он забил в овертаймах встреч против «Бостон Брюинз» (4:3) и «Монреаль Канадиенс» (4:3), став вторым хоккеистом в истории франшизы, которому удалось отличиться в двух овертаймах подряд.

В текущем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 32 матч, отметившись 12 заброшенными шайбами и 19 результативными передачами.

В регулярном чемпионате прошлого сезона Капризов стал пятым по результативности россиянином после Александра Овечкина, Евгения Малкина, Артемия Панарина и Никиты Кучерова.

Второй звездой недели признан шведский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанежад, также набравший семь очков (4+3) в трех играх. Третьей звездой стал американский нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн, в активе которого восемь баллов (4+4) после четырех матчей.

Ранее Илья Ковальчук повторил рекорд КХЛ.

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