Плющенко рассказал, как поступает с неадекватными родителями фигуристов

Двукратный олимпийский чемпион, ныне тренер Евгений Плющенко рассказал о своем отношении к неадекватным родителям фигуристов. Его слова передает РИА Новости.

«Как удается находить общий язык с родителями фигуристов? В этой среде встречаются неадекватные персонажи. Только я их сразу выгоняю вместе с чадами. Атмосфера в группе должна быть позитивной», — сказал Плющенко.

В 2017 году сразу после завершения профессиональной карьеры Плющенко объявил о создании своей академии по фигурному катанию «Ангелы Плющенко». В разные годы в его академии работали олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, Сергей Розанов, с 2023 года — Алена Косторная.

В феврале 2023 года ученица Плющенко Вероника Жилина завоевала серебро на юниорском первенстве России, а Софья Титова стала четвертой.

23 декабря подопечная Плющенко Софья Муравьева стала второй на чемпионате России. Победу одержала ученица Этери Тутберидзе — Аделия Петросян. Тройку призеров замкнула олимпийская чемпионка Камила Валиева.

Ранее Вайцеховская заявила, что Валиева давно перестала быть фавориткой Тутберидзе.