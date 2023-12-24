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Плющенко рассказал, как поступает с неадекватными родителями фигуристов

Плющенко о родителях фигуристов: есть неадекватные персонажи, но я их выгоняю

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РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион, ныне тренер Евгений Плющенко рассказал о своем отношении к неадекватным родителям фигуристов. Его слова передает РИА Новости.

«Как удается находить общий язык с родителями фигуристов? В этой среде встречаются неадекватные персонажи. Только я их сразу выгоняю вместе с чадами. Атмосфера в группе должна быть позитивной», — сказал Плющенко.

В 2017 году сразу после завершения профессиональной карьеры Плющенко объявил о создании своей академии по фигурному катанию «Ангелы Плющенко». В разные годы в его академии работали олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, Сергей Розанов, с 2023 года — Алена Косторная.

В феврале 2023 года ученица Плющенко Вероника Жилина завоевала серебро на юниорском первенстве России, а Софья Титова стала четвертой.

23 декабря подопечная Плющенко Софья Муравьева стала второй на чемпионате России. Победу одержала ученица Этери ТутберидзеАделия Петросян. Тройку призеров замкнула олимпийская чемпионка Камила Валиева.

Ранее Вайцеховская заявила, что Валиева давно перестала быть фавориткой Тутберидзе.

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