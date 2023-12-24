Российский футболист «Спартака» может перейти в зарубежный клуб

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич может перейти в лиссабонский «Спортинг» в январе 2024 года. Об этом сообщает Rumores Sporting в социальных сетях.

Как утверждает источник, российский защитник входит в список трансферных целей португальского клуба на ближайшее трансферное окно.

Хлусевич отметился дублем в ворота «Оренбурга» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24. Эти голы стали для защитника первыми в составе московской команды. Он выступает за «Спартак» с 2022 года. В том же году Хлусевич дебютировал за сборную России.

В текущем сезоне РПЛ Хлусевич провел за красно-белых 14 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

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