Футболист «Манчестер Сити» чуть не заплакал после подката

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри рассказал, что чуть не заплакал после грубого подката против него во время финального матча клубного чемпионата мира с бразильским «Флуминенсе», передает Sky Sports.

«Я так испугался, потому что почувствовал боль в колене, но, к счастью, ничего не произошло. Я был очень близок к тому, чтобы заплакать, потому что очень, очень переживал из-за того, что произошло», — сказал Родри.

Встреча прошла на стадионе короля Абдуллы «Спортс Сити» в Джидде и завершилась разгромной победой «Манчестер Сити» со счетом 4:0.

Счет на первой минуте игры открыл аргентинский нападающий Хулиан Альварес. На 27-й минуте европейский клуб увеличил преимущество в счете усилиями защитника Нино, поразившего собственные ворота. На 72-й минуте матча британец Фил Моден довел счет до крупного, замкнув точным ударом передачу Альвареса. Окончательный счет в матче установил все тот же Альварес, на 88-й минуте завершив атаку после паса Матеуша Нуньеша.

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