Российский фигурист рассказал о мотивации от Роналду

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в дуэте с Анастасией Мишиной, признался, что доволен совместным выступлением в произвольной программе на чемпионате России в Челябинске. Его слова передает РИА Новости.

«Но как сказал Криштиану Роналду, чтобы прыгнуть выше, надо сделать шаг назад.

Есть что вспомнить, доволен сегодняшним днем. Готовились, показали то, что готовили на тренировке. Никаких непредвиденных ситуаций не было, все прошло на ура», — сказал Галлямов.

23 декабря Мишина и Галлямов стали первыми по итогам двух программ на чемпионате России. Они набрали 244,85 балла. Вторыми стали Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, у них 236,32 балла. Тройку призеров замкнули Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков (227,97 балла).

Чемпионат России завершится 24 декабря церемонией награждения и показательными выступлениями.

В соревнованиях у мужчин-одиночников победителем стал Евгений Семененко. В танцах чемпионами были признаны Александра Степанова и Иван Букин.

Ранее у фигуриста порвался шнурок во время проката на чемпионате России.