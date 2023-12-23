Российская гимнастка сомневается, что у нее будет право выбирать, ехать ли на ОИ

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова считает, что решение о поездке российских гимнастов на Игры в Париже будет приниматься федерацией. Об этом она заявила Sport24.

«Морально готовлюсь к Олимпиаде. Отчасти моя мечта — поехать в Париж. Но принимаю реалии, которые есть.

Конечно, хотелось бы на ОИ. Поедем мы туда или нет — решает наша федерация. Сомневаюсь, что у каждого спортсмена есть право выбирать. Федерация будет учитывать все критерии, который выставил МОК. Далее будет, наверное, коллективное решение. Не знаю…» — сказала Мельникова.

10 ноября Международная федерация гимнастики (FIG) представила требования к допуску россиян на международные турниры. Российские атлеты, которые желают принять участие в соревнованиях под эгидой организации, должны будут направить платную заявку в организацию, которая в течение 30 дней примет решение об их допуске или недопуске.

Помимо этого, гимнасты и гимнастки не должны числиться в силовых структурах России, а также быть замечены в публичной поддержке боевых действий. В случае допуска россиянам будет запрещено демонстрировать какие-либо национальные атрибуты.

Ранее в Госдуме прокомментировали необходимость отправлять россиян на Олимпиаду.