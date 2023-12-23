Стали известны чемпионы России среди спортивных пар

Олимпийские чемпионы в командном турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию.

Фигуристы получили за свою произвольную программу 161,84 балла и в сумме набрали 244,85 балла. Серебро досталось чемпионам Европы Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (236,32). Бронза — Екатерине Чикмаревой и Матвею Янченкову (227,97).

Чемпионат России проходит в Челябинске с 20 по 24 декабря. Соревновательная часть завершится 23 декабря женской произвольной программой.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее у фигуриста порвался шнурок во время проката на чемпионате России.