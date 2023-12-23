Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стали известны чемпионы России среди спортивных пар

Фигуристы Мишина и Галлямов победили в парном катании на чемпионате России

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Олимпийские чемпионы в командном турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию.

Фигуристы получили за свою произвольную программу 161,84 балла и в сумме набрали 244,85 балла. Серебро досталось чемпионам Европы Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (236,32). Бронза — Екатерине Чикмаревой и Матвею Янченкову (227,97).

Чемпионат России проходит в Челябинске с 20 по 24 декабря. Соревновательная часть завершится 23 декабря женской произвольной программой.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее у фигуриста порвался шнурок во время проката на чемпионате России.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами