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Лучшая шахматистка России о Карлсене: в последнее время Магнус чудит

Гроссмейстер Горячкина назвала Карлсена лучшим шахматистом в истории

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Этери Кублашвили

Вице-чемпионка мира, четвертый номер рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) Александра Горячкина в интервью «Спорт-Экспрессу» назвала лучшего шахматиста в истории.

«До последних событий я бы точно назвала Карлсена. Но сейчас Магнус чудит. Очень не понравилось, как он отказался играть матч на первенство мира. Говорил то да, то нет. Окончательно объявил об этом уже после турнира претендентов — 2022, хотя ребята не боролись там за второе место, чтобы отобраться на матч. Хотя тот же Кубок мира — 2023 он выиграл. Вновь доказал свою силу», — заявила Горячкина.

Магнус Карлсен владел шахматной короной с 2013 по 2023 год. В своем последнем матче на первенство мира норвежец досрочно обыграл россиянина Яна Непомнящего, после чего объявил о том, что больше не будет участвовать в защите титула.

На турнире претендентов в Мадриде, который прошел в июне 2022 года, Непомнящий одержал победу и получил право квалифицироваться на матч за первенство мира. Его соперником стал китайский гроссмейстер Дин Лижень, ставший по итогам турнира вторым.

30 апреля 2023 года Непомнящий уступил на тай-брейке Лижэню в матче за шахматную корону и во второй раз в карьере упустил шанс стать чемпионом мира.

Ранее были названы плюсы перехода российских шахмат в Азию.

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