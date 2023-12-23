Роналду отреагировал на третью подряд победу «Аль-Насра»

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал в своих соцсетях победу над «Аль-Иттифаком» в матче национального чемпионата.

«Третья победа подряд! Мы жаждем большего, давай не останавливаться, «Аль-Наср», — сказал Роналду.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

В текущем сезоне он провел в чемпионате Саудовской Аравии 16 матчей, отметившись 17 забитыми мячами и двумя результативными передачами. 12 августа Роналду завоевал первый трофей в составе «Аль-Насра» — Кубок арабских чемпионов.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает второе место, набрав 40 очков. Лидирует в турнире «Аль-Хиляль» (50).

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