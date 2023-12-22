Валиева заявила, что исполнила короткую программу с недочетами

Чемпионка Европы 2022 года Камила Алиева после выступления в короткой программе на чемпионате России 2024 года заявила, что допустила несколько помарок. Ее слова приводит ТАСС.

«Безумно рада, что собралась и показала хороший прокат. Были некоторые недочеты, давно уже не закрывала короткую программу — было волнительно, но зато это очень хороший опыт. Если сравнивать с прокатами, возможно, есть какие-то изменения, тут больше на каких-то внутренних ощущениях», — заявила Валиева.

По итогам первого дня состязаний у женщин-одиночниц Валиева набрала 81,85 балла. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований в короткой программе у мужчин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

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