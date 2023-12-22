Футболист итальянского клуба назвал лучшего игрока РПЛ

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев на YouTube-канале Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что из всех игроков чемпионата России можно выделить форварда московского «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Назвать лучшего игрока я не могу, потому что много игр не смотрел. Наверное, можно назвать Пиняева. Сейчас он на виду у всех, показывает хорошую игру, вызывается в сборную. Он молодой и перспективный», — сказал Черышев.

В текущем сезоне чемпионата России Пиняев провел за московский «Локомотив» 18 матчей, забив два мяча.

После 18 туров чемпионата России лидирует в турнирной таблице «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков. На втором месте идет петербургский «Зенит» Сергея Семака, в активе которого 36 баллов. Замыкает топ-3 московское «Динамо» Марцела Лички с 32 очками. Четвертую строчку занимает московский «Локомотив» (31).

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3-го числа.

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