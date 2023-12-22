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Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Вегас»

Шайба и два ассиста Кучерова принесли «Тампе» победу над «Вегасом»

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Kim Klement Neitzel/Reuters

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду принимала «Вегас Голден Найтс» и одержала волевую победу со счетом 5:4.

Гости после первого периода вели со счетом 2:0 благодаря голам Джонатана Маршессо и россиянина Ивана Барбашева. Во втором периоде хозяева отправили в ворота соперника четыре шайбы. Отличились Алекс Барре-Буле, Никита Кучеров и Брейден Пойнт (дубль). Россиянин на свой счет, помимо заброшенной шайбы, записал еще и две результативных передачи.

В третьем периоде в течение пяти минут игроки «Вегаса» смогли сравнять счет (Джонатан Маршессо и Пол Коттер), а на 59-й минуте Ник Пол принес «Тампе» победу.

В текущем сезоне НХЛ Никита Кучеров принял участие в 33 матчах своей команды, отметившись 23 заброшенными шайбами и 34 результативными передачами. Россиянин возглавляет рейтинг лучших игроков лиги по системе гол+пас. Вторым идет Натан Маккиннон из «Колорадо» (16+34), третьим — Ти Джей Миллер из «Ванкувера» (15+30). Россиянин Артемий Панарин входит в топ-10 и идет на шестом месте (17+25).

Ранее Овечкин прервал безголевую серию в НХЛ.

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