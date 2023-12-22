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В Госдуме считают, что просьбы Украинской ассоциации футбола уже многие не слушают

Журова об УАФ: они уже и так всех замучили, и многие их не слушают

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Павел Бедняков/РИА Новости

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила о последовательности в отношениях с сербами в преддверии товарищеского матча сборных в 2024 году. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я допускаю, что у нас будет еще много товарищеских игр, например, со странами из Латинской Америки. И что, они будут дальше возмущаться? Они уже и так всех замучили, и многие их не слушают.

Это никак не связано с возвращением куда-либо, это просто товарищеские матчи. Украинцы не захотели быть нашими братьями, а с сербами мы дружим, мы — братья. И они более последовательны в наших взаимоотношениях между странами», — сказала Журова.

После появившейся информации о проведении товарищеского матча сборных России и Сербии в Украинской ассоциации футбола (УАФ) попросили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить предстоящую игру команд.

С весны 2022 года российские сборная и клубы не выступают на международных турнирах из-за отстранение со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее просьбы Украины отменить матч сборных России и Сербии назвали жестом отчаяния.

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