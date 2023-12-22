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В РФС рассказали, о чем постоянно просят Карпина

В РФС сообщили об ограничениях Карпина во время раздачи интервью

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Александр Вильф/РИА Новости

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался об эмоциональности главного тренера сборной России Валерия Карпина. Его слова передает «Матч ТВ».

«Валерий Георгиевич очень резкий и эмоциональный человек и иногда его неправильно понимают в контексте. Мы каждый раз просим Валерия Георгиевича учитывать, что он мегапубличная персона. Когда он дает интервью в статусе главного тренера клуба, мы регулярно просим помнить, что он главный тренер сборной команды страны по футболу, что налагает на него определенные ограничения», — сказал Митрофанов.

Также он добавил, что тренер сборной России искренне переживает за весь футбол.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее просьбы Украины отменить матч сборных России и Сербии назвали жестом отчаяния.

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