В Госдуме посоветовали Украине обратить внимание на проблемы местного футбола

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал обращение Украинской ассоциации футбола (УАФ) к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием запретить проведение товарищеского матча между Россией и Сербией, передает «Спорт-Экспресс».

«Мне даже не понятно, а при чем тут Украина вообще? Если им не интересно, пусть не смотрят трансляции. Им нужно обратить внимание на отечественный футбол, там много проблем», — сказал Свищев.

Встреча между Россией и Сербией пройдет 21 марта 2024 года в Москве на стадионе «Динамо».

Сборные Сербии и России шесть раз встречались в своей истории. Три победы на счету российской команды, одно — у балканской сборной. Еще два матча завершились вничью. Последний раз сербы и россияне встречались в ноябре 2020 года в рамках Лиги наций. Тогда разгромную победу со счетом 5:0 одержала сборная Сербии.

Ранее УЕФА наказал Украинскую ассоциацию футбола.