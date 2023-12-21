Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский тренер назвал главную проблему ЦСКА

Российский тренер Бахмутов заявил, что ЦСКА играет под психологической нагрузкой

close
100%
«ХК ЦСКА Москва»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ХК ЦСКА Москва»

Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов считает, что клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА играет под психологической нагрузкой, передает Legalbet.

«Проблема ЦСКА в том, что они под тяжелой психологической нагрузкой после двух чемпионств, а состав все тот же. Заставить себя пойти в третий поход очень сложно. Они с таким напрягом будут играть до плей-офф, а там все обнулится», — сказал Бахмутов.

В Западной конференции ЦСКА занимает шестое место, набрав 46 очков.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ в плей-офф в текущем сезоне из каждой конференции, как обычно, выйдут по восемь команд, которые получат внутри своих зон номера посева с первого по восьмой. В первом раунде соперничество будет идти внутри конференций (первая команды сыграет с восьмой, вторая – с седьмой, третья – с шестой, а четвертая – с пятой). Со второго раунда вышедшие туда клубы получат уже общий посев, а плей-офф будет перекрестным – с возможностью встретиться с командами из других конференций. Ранее в КХЛ команды Запада и Востока могли встретиться друг с другом только в финале.

Ранее КХЛ призвали отказаться от паузы на Кубок Первого канала.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами