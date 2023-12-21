Российский тренер назвал главную проблему ЦСКА

Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов считает, что клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА играет под психологической нагрузкой, передает Legalbet.

«Проблема ЦСКА в том, что они под тяжелой психологической нагрузкой после двух чемпионств, а состав все тот же. Заставить себя пойти в третий поход очень сложно. Они с таким напрягом будут играть до плей-офф, а там все обнулится», — сказал Бахмутов.

В Западной конференции ЦСКА занимает шестое место, набрав 46 очков.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ в плей-офф в текущем сезоне из каждой конференции, как обычно, выйдут по восемь команд, которые получат внутри своих зон номера посева с первого по восьмой. В первом раунде соперничество будет идти внутри конференций (первая команды сыграет с восьмой, вторая – с седьмой, третья – с шестой, а четвертая – с пятой). Со второго раунда вышедшие туда клубы получат уже общий посев, а плей-офф будет перекрестным – с возможностью встретиться с командами из других конференций. Ранее в КХЛ команды Запада и Востока могли встретиться друг с другом только в финале.

Ранее КХЛ призвали отказаться от паузы на Кубок Первого канала.