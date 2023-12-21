Названо главное разочарование в российском футболе в 2023 году

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров назвал неучастие национальной команды в отборочном турнире к чемпионату Европы — 2024 самым обидным событием уходящего года. Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

«Что разочаровало больше всего в 2023 году в российском футболе? Обидно, что сборная России не играла в отборочных играх на Евро. А так больше особо ничего, все остальное переживем и наладим», — заявил Быстров.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Игры турнира пройдут в Берлине, Гельзенкирхене, Гамбурге, Дюссельдорфе, Дортмунде, Кельне, Лейпциге, Франкфурте, Мюнхене и Штутгарте.

20 декабря на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) все члены организации посчитали, что переход в Азию без гарантий от Международной федерации футбола (ФИФА) не имеет смысла.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками. На 2024 год глава РФС Александр Дюков анонсировал матч со сборной Сербии.

Ранее Мостовой эмоционально отреагировал на отказ РФС от Азии.