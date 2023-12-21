Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названо главное разочарование в российском футболе в 2023 году

Быстров назвал отстранение сборной от отбора Евро-2024 самым обидным в 2023 году

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров назвал неучастие национальной команды в отборочном турнире к чемпионату Европы — 2024 самым обидным событием уходящего года. Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

«Что разочаровало больше всего в 2023 году в российском футболе? Обидно, что сборная России не играла в отборочных играх на Евро. А так больше особо ничего, все остальное переживем и наладим», — заявил Быстров.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Игры турнира пройдут в Берлине, Гельзенкирхене, Гамбурге, Дюссельдорфе, Дортмунде, Кельне, Лейпциге, Франкфурте, Мюнхене и Штутгарте.

20 декабря на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) все члены организации посчитали, что переход в Азию без гарантий от Международной федерации футбола (ФИФА) не имеет смысла.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками. На 2024 год глава РФС Александр Дюков анонсировал матч со сборной Сербии.

Ранее Мостовой эмоционально отреагировал на отказ РФС от Азии.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами